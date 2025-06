Polícia Civil confirma que caixão de idosa foi aberto, mas caso segue sem conclusão em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Na manhã desta segunda-feira (30), a Polícia Civil de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, atualizou algumas informações sobre o caso da violação do túmulo de uma idosa de 70 anos de idade no Cemitério Municipal, e da possibilidade de um estupro de cadáver, ou necrofilia.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, a Polícia Civil já mira principais suspeitos de terem violado o túmulo, mas não foram divulgados os motivos pelos quais os suspeitos estão sendo investigados. Devido ao fato de não haver câmeras de segurança no cemitério, as investigações estão sendo complicadas, e nenhuma hipótese sobre a motivação e quem foi o verdadeiro suspeito que cometeu a violação pode ser confirmada no momento.

Em nota oficial, enviada na última quarta-feira (25), o delegado Ângelo Oliveira Batista Dias já havia alertado sobre a motivação, destacando que não há como saber a intenção de quem violou o local. “Não há como confirmar se o autor teve intenção de furtar algum objeto que pudesse estar junto ao corpo ou praticar conduta com finalidade diversa”, afirmou em nota exclusiva à reportagem.

Contudo, no dia em que o caso foi registrado pela Polícia Civil, a reportagem da Folha tentou apurar informações sobre o caixão da idosa ter sido ou não violado, algo que não havia sido confirmado oficialmente. No entanto, nesta segunda-feira, em conversa com a reportagem, a Polícia Civil confirmou que a tampa do caixão estava aberta, mas que não haviam indícios de que o corpo teria sido violentado.

Além disso, a Polícia Civil afirmou que o laudo da Polícia Científica ainda não foi entregue e, tendo em vista que o prazo para conclusão do laudo pericial é de 10 dias, deve ser entregue à delegacia ainda nesta semana, caso não haja imprevistos que prolonguem o prazo.