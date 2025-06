Neto usuário de drogas tenta socar a avó após ela lhe oferecer um café

Redação - Folha Extra

ITAMBARACÁ - Um jovem de 20 anos foi preso pelo crime de violência doméstica após tentar dar um soco em sua avó idosa por ela lhe oferecer um café. O crime foi registrado na tarde do sábado (28) no município de Itambaracá.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volt adas 14h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um jovem havia tentado agredir sua avó. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Amadeu Gobato para averiguar a situação.

No local, a mulher de 74 anos passou a relatar que o seu neto é usuário de drogas e, que ao oferecer um café para o jovem, o mesmo ficou agressivo e tentou lhe dar um soco. A idosa ainda contou que teve que correr para fora da residência para não ser agredida. Assim que a PM foi acionada, o suspeito fugiu do local.

Apesar disso, os policiais realizaram diligências e encontraram o suspeito que foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.