Suspeito de matar homem a facadas é preso em Wenceslau Braz e dá detalhes do crime

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi preso na madrugada deste domingo (29) após confessar ter matado outro homem a facadas. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 02h30 os policiais receberam um chamado para prestar apoio a equipe de socorro do município após um homem ser encontrado morto. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com um homem identificado como André já sem vida e com ferimentos causados por faca na região do pescoço, tórax e costas. Em contato com uma testemunha, esta relatou que o autor do crime e a vítima saíram de um bar e, em seguida, o suspeito desferiu os golpes conta André.

Em posse da identidade do suspeito, os policiais realizaram diligências e chegaram até uma residência situada a Rua Duque de Caxias. No local, o suspeito foi abordado e com ele foram encontrados o canivete utilizado no crime, dinheiro e cartões. Indagado sobre a situação, o homem disse que estava em um bar quando teve uma discussão com a vítima. Na sequência, ele seguiu André e desferiu as facadas subtraindo os pertences da vítima. Com o suspeito, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro, o canivete utilizado no crime ainda com sangue e cartões bancários.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma do crime e demais objetos apreendidos.