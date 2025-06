Governo libera mais de R$ 150 milhões para asfalto em municípios do Norte e Norte Pioneiro

Redação - AEN

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Cidades do Paraná (Secid), anunciou a liberação de mais de R$ 230 milhões em investimentos para obras de asfaltamento e mobilidade urbana em municípios das regiões Norte e Norte Pioneiro do Estado. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (27) pelo secretário Guto Silva, durante eventos realizados em Jacarezinho e Cornélio Procópio. Os recursos fazem parte do programa Asfalto Novo, Vida Nova, coordenado pela Secid.

Do total liberado, mais de R$ 72 milhões serão destinados a 19 municípios vinculados à Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e R$ 158 milhões a 22 cidades da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). As obras incluem pavimentação de ruas de terra, recapeamento de vias, implantação de sistemas de drenagem, iluminação pública e outras melhorias voltadas à mobilidade urbana.

Além da infraestrutura viária, os investimentos abrangem reformas de praças, construção de barracões industriais e aquisição de equipamentos para serviços urbanos. Os recursos serão aplicados em diferentes etapas, incluindo projetos já autorizados para licitação e obras em fase de homologação.

Para aderir ao programa, os municípios precisam apresentar Planos Diretores atualizados, mapeamento técnico das vias prioritárias e projetos de engenharia completos. Também é exigida a adesão ao Programa Paraná Mais Verde e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com previsão de plantio de mudas nativas em áreas urbanas como forma de compensação ambiental.

No Norte Pioneiro, os municípios beneficiados incluem Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairink, Figueira, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

O prefeito de Jaboti e presidente da Amunorpi, Regis William, destacou que os investimentos representam um dos maiores aportes já recebidos pela região. O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, reforçou que a iniciativa tem possibilitado que municípios com projetos estruturados recebam recursos para pavimentação e urbanismo.