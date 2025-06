Morte de enfermeira causa forte comoção em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Uma triste notícia abalou o município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, no último domingo (29). O falecimento da enfermeira Maria Rita F.C. Hass, de 38 anos de idade, mais conhecida pelos moradores como Ritinha, trouxe uma forte comoção entre a população, que lamenta sua partida após anos lutando pela saúde dos moradores e para atender os pacientes com qualidade e eficácia.

De acordo com informações extraoficiais, Ritinha sofria de Diabetes, e estava na UTI desde o início da última semana. Em mensagens enviadas à reportagem da Folha, moradores, amigos e familiares, lamentaram a perda da enfermeira que, segundo as mensagens, sempre foi dedicada em seu serviço.

“Uma enfermeira muito exemplar e super dedicada em atender todos os pacientes. Muitas vezes ela foi a responsável por fazer partos dentro das ambulâncias porque não dava tempo de chegar ao hospital, e sempre amou acompanhar as gestantes. Foi uma pessoa incrível”, destaca uma das mensagens enviadas à reportagem.

Ritinha deixou uma filha pequena e o esposo, Mauro Siqueira Hass, conhecido como Seu Mauro Motorista, por conduzir a circular do município. Com sua partida, os moradores de Wenceslau Braz se comovem e lamentam a perda da enfermeira, que marcou gerações com seu empenho e dedicação em cuidar dos moradores.

O corpo de Ritinha está sendo velado na Capela Mortuária Municipal nesta segunda-feira (30), e seu sepultamento será realizado às 16h30, no Cemitério Municipal de Wenceslau Braz.