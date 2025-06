Presídio feminino de Sengés recebe doações da Igreja Universal e garante inverno aconchegante para detentas

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

SENGÉS – O presídio feminino de Sengés, nos Campos Gerais, recebeu uma importante doação no início deste mês. Através de um projeto de ajuda social para detentos, o Universal nos Presídios (UNP), a Igreja Universal enviou mais de 70 mantas e quase 80 pares de meias para garantir um inverno com dignidade e segurança para as detentas que estão no município.

Segundo apurações da Folha, o presídio feminino de Sengés é responsável por deter mulheres condenadas de toda a região, englobando também moradoras de municípios do Norte Pioneiro. Com a ação da Igreja Universal, mais de 70 detentas foram contempladas com as doações.

De acordo com as informações divulgadas no site da Igreja Universal, o total de doações foram 78 pares de meia e 70 mantas para que as detentas pudessem se aquecer nos dias mais frios. A doação aconteceu no dia 11 de julho e, analisando a situação climática em que a região passou nos últimos dias, as doações garantiram mais qualidade e segurança para as detentas.