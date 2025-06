Norte Pioneiro entra em alerta para queda de temperatura, chuvas intensas e vendavais

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

Depois de uma semana marcada com as temperaturas mais baixas de todo o ano, mais fenômenos climáticos estão prestes a atingir a região do Norte Pioneiro nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a região está em alerta amarelo para vendavais e chuvas intensas, e em alerta vermelho para queda acentuada na temperatura até a noite da próxima segunda-feira (30).

Os alertas foram emitidos na manhã desta sexta-feira (27) oficialmente pelo Instituto. O alerta para chuvas intensas está em aberto até as 23h59 desta sexta-feira, com previsão de chuvas de até 30mm por hora ou 50mm no dia. Além disso, estão previstos ventos acima de 40km/h em toda a região.

Já o alerta para vendavais, foi emitido com base em previsões para o próximo domingo (29). Entre as 00h01 e as 23h59, toda a região estará em risco de sofrer vendavais intensos, podendo chegar a 60km/h.

Quanto ao alerta para queda brusca na temperatura, começará a valer no final da tarde do próximo domingo, às 18h00. A partir deste horário, até as 23h59 da segunda-feira, toda a região poderá sofrer com queda acima de 5°C na temperatura. Este alerta é de categoria vermelha, apontando um nível de perigo maior.