Parque Estadual de Jaguariaíva vai ganhar novo centro para recepcionar turistas

DA REDAÇÃO/AEN – FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O Instituto Água e Terra (IAT) começou a reformar o Parque Estadual Vale do Codó, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Um novo centro receptivo está sendo erguido no local para atender melhor aos visitantes da Unidade de Conservação (UC). O espaço vai contar com salas administrativas, espaço para turistas e banheiros. Além disso, serão instalados na parte externa bancos, pergolados e um estacionamento, em uma área total de 1,3 mil metros quadrados. O investimento é de R$ 180,2 mil e a previsão é que a estrutura entre em funcionamento em dezembro, para a próxima temporada de verão.

“A reforma representa um investimento estratégico, com efeitos positivos e duradouros para o parque. Um receptivo moderno, funcional e acessível é o primeiro contato do visitante com o ambiente natural, e algo determinante para a experiência. Quando essa estrutura é bem planejada, traz uma sensação de acolhimento e torna a visita bem mais positiva e enriquecedora”, explica o chefe da Unidade de Conservação, Juarez Baskoski.

O técnico acrescenta que a reforma também trará benefícios para o município de Jaguariaíva. “Fortalece a imagem do parque como um destino turístico de qualidade, o que impulsiona o fluxo de visitantes, algo que estimula a economia local e colabora para a geração de empregos”, complementa.

Obra está sendo realizada pelo Instituto de Água e Terra (IAT). Foto: IAT

A iniciativa é executada em parceria com a Prefeitura de Jaguariaíva, que elaborou o projeto arquitetônico e forneceu parte da mão de obra usada para a construção. Além disso, as obras também contaram com o apoio da equipe do programa Água no Campo do IAT, que ajudou a transportar para a área do parque o contêiner que fará parte da nova estrutura. O programa viabiliza a perfuração de poços artesianos em comunidades rurais que não possuem acesso à água potável.

“Com o auxílio dessas parcerias, vamos ter ao mesmo tempo uma economia nos custos de execução da obra e uma equipe técnica excelente para podermos executar o projeto”, destaca Baskoski.

VALE DO CODÓ

O parque possui aproximadamente 760 hectares de área de preservação com grande importância geoturística. Com uma extensão de aproximadamente nove quilômetros e um paredão de pedras de mais ou menos 20 metros de altura, é berço do Rio Jaguariaíva, da Bacia Hidrográfica Itararé.

O vale é margeado por uma mata virgem e espessa e viveiros de várias espécies de animais. O local abriga o cânion do Rio Lajeado Grande, com aproximadamente 450 metros de extensão e desnível de aproximadamente 50 metros.

O vale é margeado por uma mata virgem e espessa e viveiros de várias espécies de animais. Foto: Reprodução/BNTOnline

As principais cachoeiras são a Véu da Noiva, Lago Azul e Andorinhas. A primeira possui um desnível de aproximadamente 50 metros, a segunda de aproximadamente 20 metros e a terceira, 15 metros.

O acesso ao Vale do Codó pode ser feito pela rodovia PR-151. Partindo de Ponta Grossa, no sentido Sengés, nas proximidades da área urbana do município de Jaguariaíva, no km 211 é possível adentrar numa estrada vicinal, sem pavimentação. O parque fica aberto das 9h às 17h. Não é necessário inscrição prévia.