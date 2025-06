Pai de MC Gui processa Lara Silva por dívida de R$2,2 mi; influenciadora alega contrato abusivo

A influenciadora digital Lara Silva está no centro de uma disputa judicial com seu ex-empresário, Rogério Alves, conhecido por também gerenciar a carreira do filho, o cantor MC Gui. A controvérsia envolve um processo movido por Rogério, que cobra de Lara uma suposta dívida de R$ 2,2 milhões referente a um acordo feito após a rescisão antecipada de um contrato de agenciamento que vigorava desde 2018.

Segundo fontes do portal LeoDias, o contrato previa uma multa de R$5 milhões em caso de rompimento unilateral. Após o encerramento do vínculo, as partes teriam acordado em reduzir o valor da penalidade para R$ 2,5 milhões. De acordo com Rogério, Lara chegou a pagar duas parcelas de R$ 126 mil, totalizando R$ 252 mil, mas teria interrompido os pagamentos há mais de sete meses, o que motivou a ação judicial.

Porém, Lara Silva apresentou uma versão diferente ao ser procurada pela reportagem na tarde desta quinta-feira (26/6). Segundo a influenciadora, foi ela quem decidiu romper o contrato, que teria duração até 2027 ou 2028, como contou. Lara afirma que o documento é abusivo e alegou ter sofrido pressão psicológica, chegando a desenvolver sintomas de burnout.

“Tem bastante coisa mais pessoal entre eu e ele. Realmente foi um contrato abusivo, eu tinha acabado de fazer 18 anos e era muito ingênua, acabei assinando coisas que não faziam sentido. Comecei a ver que era realmente algo abusivo, não cabia para uma jovem assinar”, disse Lara. Segundo ela, mesmo pagando parte da multa, não recebeu valores que acredita ter direito.

Ela confirmou ainda que parou de pagar a dívida após consultar um advogado especializado em direito de imagem, já que Rogério não estaria repassando sua parte no acordo entre os dois. “Eu estava pagando o valor até entrar em contato com um advogado especializado em direito de imagem, porque eu sentia que estava meio vendada. Como eu estava pagando por um cara que ainda me deve? Estamos aguardando até buscar todos os direitos que me foram tirados. A multa foi ressarcida e o meu advogado pediu para eu parar de pagar até resolvermos todos os trâmites legais”, declarou.

Por outro lado, Rogério sustenta que Lara descumpriu um acordo legalmente firmado e que está recorrendo à Justiça apenas para garantir o cumprimento do que foi estabelecido. A ação segue em andamento, ainda sem decisão judicial.

Além disso, a influenciadora afirmou à reportagem que o pai de MC Gui já sofreu processos judiciais do mesmo gênero, sendo que uma das pessoas envolvidas desistiu da ação, porque não teria conseguido encontrá-lo. “Inúmeros artistas passaram pela mesma situação envolvendo o Rogério”, disse ela.

Enquanto isso, Lara, que soma mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais e também investe na carreira musical com parcerias como Pocah e MC Zaac, afirma que está focada na saúde e retomando projetos com mais autonomia.