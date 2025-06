Jaguariaíva promove acolhimento a pessoas em situação de rua durante os dias mais frio

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, Mulher e Família (SEDESMF), intensificou as ações emergenciais de acolhimento a pessoas em situação de rua e passantes durante o período de baixas temperaturas. A iniciativa, realizada em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e com apoio da Rede de Proteção, visa garantir condições mínimas de segurança, higiene e bem-estar às pessoas em vulnerabilidade social.

Equipes da SEDESMF têm realizado abordagens sociais nas ruas, praças, pontos de ônibus, terminais rodoviários e imóveis abandonados de Jaguariaíva, com o objetivo de localizar indivíduos que costumam pernoitar em locais públicos e oferecer suporte imediato. Durante essas abordagens, os servidores municipais distribuem cobertores, roupas limpas e alimentação, além de disponibilizarem local apropriado para banho e acolhimento provisório.

O atendimento não se restringe às necessidades imediatas. Quando identificado o desejo da pessoa em retornar à cidade de origem ou seguir viagem até um Centro POP — equipamento de atendimento especializado existente em municípios de maior porte — a Prefeitura fornece passagens rodoviárias. Também são feitos encaminhamentos a serviços de saúde, quando necessário, incluindo tratamento para dependência química. Em casos de perda de documentos pessoais, a equipe presta auxílio para regularização.

Durante o dia, as pessoas em situação de rua podem buscar atendimento diretamente no CREAS, localizado na Rua Capivari, número 384. Fora do horário comercial, ou seja, à noite, nos fins de semana e feriados, o atendimento continua por meio de plantão social, que pode ser acionado pelo telefone (43) 99976-1502. A atuação ininterrupta tem o objetivo de garantir resposta rápida às situações de risco social.

As ações seguem os princípios da Política Nacional de Assistência Social e são voltadas à proteção da população em vulnerabilidade extrema. A Prefeitura reforça a importância da colaboração da comunidade para que casos sejam identificados com agilidade, especialmente nos períodos mais frios, quando as condições nas ruas se tornam ainda mais perigosas para quem não tem onde morar.