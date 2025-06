Polícia investiga possível aborto de feto de oito meses de gestação na região

JAGUARIAÍVA - A equipe da Polícia Civil de Jaguariaíva está investigando a morte de um feto com oito meses de gestação. A investigação começou após a delegacia receber a denúncia de que uma mulher havia dado a luz sozinha em sua residência e o bebê foi localizado morto pela equipe do SAMU na manhã desta quarta-feira (25).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar atendimento a uma mulher que havia dado à luz em uma residência situada ao bairro Portal do Sertão. No local, os socorristas constataram a morte do feto que tinha aproximadamente oito meses de gestação.

As equipes da Polícia Civil e Militar também estiveram no local devido a uma denúncia de um possível aborto. Com isso, também foi acionada a equipe da Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa que recolheu o feto. Exames devem apontar a causa d amorte.

A equipe policial também esteve presente no Hospital Carolina Lupion onde tentou colher o depoimento da suposta mãe. No entanto, os policiais informaram que a mulher apresentava falas desconexas não sendo possível registrar seus relatos.

O caso segue sendo investigado pela equipe da Polícia Civil.