Temperaturas despencam na região e moradores registram a geada em fotos e vídeos

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

Mais uma vez, o recorde de temperatura mais baixa do ano foi quebrado. Durante a madrugada desta quarta-feira (25), diversas regiões do Paraná enfrentaram um frio ainda mais intenso do que nas semanas anteriores, registrando as menores temperaturas de 2025 até agora. Na região, o clima gelado tomou conta das cidades e não passou despercebido pelos moradores, que enviaram vídeos à reportagem da Folha relatando um pouco dos efeitos da madrugada mais fria do ano.

“Era gelo para tudo quanto é lado, na serra, no chão, nas plantações, em tudo mesmo”

Em todo o Estado, as temperaturas mais baixas foram registradas na cidade de General Carneiro, onde os termômetros chegaram a registrar -7,8° durante a madrugada, sendo a menor temperatura do Paraná em 2025. Além de ser a menor do ano em todo o estado, a temperatura registrada no município foi apenas um milésimo a menos do que a menor temperatura já registrada pelo Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que foi de -7,9°C, no ano de 2021.

Jaguariaíva registrou -2,7°C nesta madrugada. Foto: Prefeitura de Jaguariaíva

Embora muitos pensem que a região Sul do Paraná é a mais fria, a sensação térmica nos Campos Gerais e no Norte Pioneiro também foram intensas. Nos Campos Gerais, a cidade de Jaguariaíva chegou a registrar -2,7°C, enquanto a sensação térmica chegou a -6,3°C. Já no Norte Pioneiro, a menor temperatura foi em Cambará, com 0,1 graus negativos, enquanto Cornélio Procópio registrou 2,4°C.

Além das temperaturas de fazer bater os queixos, a maioria das cidades da região registrou a presença de geadas, chamando a atenção de diversos moradores. Em Salto do Itararé, região do Norte Pioneiro, o morador Danilo José Teixeira enviou um vídeo à reportagem da Folha que mostra seu carro completamente coberto por gelo na manhã desta quarta-feira.

“Vou te falar, acho que foi uma das noites mais geladas aqui na cidade. Faz muito tempo que não vejo um tempo assim. Saí cedo de casa para trabalhar e até para abrir a porta do carro deu trabalho, de tão congelado que estava”, contou Danilo à reportagem. “Era gelo para tudo quanto é lado, na serra, no chão, nas plantações, em tudo mesmo”, afirmou.

Na cidade de Wenceslau Braz, alguns moradores enviaram vídeos dos carros cobertos pelo gelo, também na manhã desta quarta-feira. Um dos vídeos, enviado por Silas do Carmo Pimenta, registrado no Conjunto Santa Madalena, havia sido gravado por ele ainda por volta das 23h00 da última terça-feira (24), e mostra o teto do seu carro congelando. Outro vídeo, enviado por um jovem seguidor mostra a mesma situação, porém no Conjunto Ney Braga.

Silas do Carmo Pimenta gravou o vídeo por volta das 23h00, e seu carro já estava com gelo. Foto: Arquivo Pessoal

Já no Distrito de Calógeras, Misael Rosa de Oliveira gravou um vídeo em seu trabalho. Misael trabalha como Construtor Civil, e quando chegou pela manhã no seu serviço encontrou as poças de água completamente congeladas. No vídeo enviado à Folha, Misael aparece segurando um pedaço grande de gelo e mostrando o impacto da geada no Distrito.

Misael Rosa de Oliveira mostrando a geada em Calógeras. Foto: Arquivo Pessoal

Em Jaguariaíva, que chegou a registrar -2,7°C, a prefeitura divulgou algumas fotos de como foi a madrugada. Nas imagens é possível ver as grossas camadas de gelo em diversas partes do Muzeu Histórico Municipal Conde Francisco Matarazzo e também de outras partes da cidade que foram fotografadas, chamando a atenção dos moradores.