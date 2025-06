Feriado municipal é marcado pela inauguração do Mirante São João Batista em Arapoti

Redação - Folha Extra



ARAPOTI - O município de Arapoti celebrou o feriado de São João Batista com uma missa especial e a inauguração oficial do monumento em homenagem ao padroeiro, no Mirante de São João Batista. O evento ocorreu na noite desta terça-feira (24) e reuniu centenas de fiéis, servidores públicos, autoridades locais e estaduais.

A cerimônia religiosa contou com a presença do prefeito Irani Barros, do vice-prefeito Potinho, do secretário de Administração do Estado do Paraná, Luizão Goulart, do presidente da Câmara Municipal, Maicon Pot, dos vereadores Maria Olívia e Marineo Júnior, além de secretários municipais. Também participaram o pároco Anderson e o monsenhor Zaquir, representando a Paróquia São João Batista, responsável pela condução da missa que celebrou a vida do santo.

Após a celebração, os fiéis seguiram em procissão pelas ruas do Centro até o mirante, onde o monumento ao padroeiro foi oficialmente inaugurado. A imagem de São João Batista, instalada em ponto estratégico da cidade, pode ser avistada por quem trafega pela rodovia e já se destaca como novo ponto de referência religiosa e turística do município.

A primeira fase da obra foi orçada em aproximadamente R$ 1,2 milhão. Os recursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada pelo então deputado federal Luizão Goulart, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Administração do Paraná. A Prefeitura de Arapoti também participou com contrapartida financeira, além de firmar parceria com a Paróquia São João Batista, que viabilizou a construção da imagem religiosa.

O monumento faz parte de um projeto maior que visa valorizar o patrimônio cultural e espiritual do município. Além de homenagear o padroeiro, a obra reforça o potencial turístico de Arapoti, que passa a contar com mais um atrativo voltado à fé e à devoção popular.

A celebração marcou o encerramento das festividades em honra a São João Batista, tradicionalmente comemoradas no dia 24 de junho, data que integra o calendário de feriados municipais.