Homem é encontrado morto em terreno baldio em Jaguariaíva

Corpo foi encontrado nas proximidades do IFPR. Foto: Jaguariaíva Acontece

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Na manhã desta quarta-feira (25), um homem, de aproximadamente 40 anos de idade, foi encontrado morto em um terreno baldio nas proximidades do Instituto Federal do Paraná (IFPR), na cidade de Jaguariaíva, região dos Campos Gerais. A causa da morte ainda não foi identificada, mas o caso segue em investigação.

De acordo com informações enviadas à reportagem pela Polícia Civil, não foram identificados sinais evidentes de violência no corpo, mas o local foi isolado pela Polícia Militar e a Polícia Civil aguarda a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis e, posteriormente, dar continuidade às investigações.

Ainda segundo as informações enviadas à reportagem, a principal hipótese da causa da morte é o frio intenso registrado na madrugada desta quarta-feira, ou até mesmo em outros dias, devido à suspeita de que o homem estivesse em situação de rua, mas tudo dependerá dos resultados da perícia.

A identidade da vítima não foi oficialmente confirmada, mas o corpo será encaminhado para a cidade de Ponta Grosa, onde será examinado pelo IML. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, e quaisquer novidades devem ser publicadas em breve.