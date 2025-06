Policia Civil emite nota oficial sobre violação de túmulo em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Civil de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, enviou uma nota oficial à reportagem da Folha sobre a violação do túmulo de uma idosa de 70 anos e a suspeita de possível abuso sexual do cadáver. Segundo o delegado Ângelo Oliveira Batista Dias, não foram identificados sinais de violação no corpo, mas a Polícia Científica segue com as investigações.

O caso aconteceu na madrugada da última terça-feira (23), quando a Polícia Civil foi acionada por haver a violação de um túmulo no Cemitério Municipal. Ao ser acionada, uma equipe policial foi até o local e confirmou a situação, dando início às investigações devido à possibilidade de que o corpo tenha sido alvo do crime de Necrofilia, um abuso sexual. Veja o caso aqui.

Contudo, conforme explica o delegado Ângelo Oliveira Batista Dias, apesar de que o túmulo da idosa estar aberto, não haviam indícios aparentes de profanação do corpo. “Não há como confirmar se o autor teve intenção de furtar algum objeto que pudesse estar junto ao corpo ou praticar conduta com finalidade diversa”, afirmou o delegado exclusivamente à reportagem da Folha.

“Reforçamos que não haviam sinais de violação do corpo”, enfatizou Ângelo.

No entanto, apesar de não haver sinais aparentes de violação, a Polícia Científica esteve na cidade na tarde da terça-feira para coletar materiais e iniciar as investigações devido à possibilidade do crime. Após a coleta de materiais, a Polícia Científica esteve na Delegacia de Polícia Civil conversando com o delegado.

“Em conversa com a Polícia Científica foram coletados materiais para análise cuja natureza ainda precisa ser confirmada por exames laboratoriais”, comentou.

A reportagem da Folha questionou a Polícia Civil sobre a violação do caixão, se aconteceu ou não, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

Contudo, a Polícia Científica tem o prazo de até 10 dias para entregar o resultado final do laudo e, neste período, a Polícia Civil aguardará o resultado da perícia. “A polícia civil aguarda o resultado dos exames periciais, reservando-se a não revelar procedimentos investigativos a serem realizados a fim de não prejudicar as investigações”, destacou o delegado.