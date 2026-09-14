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Wenceslau Braz e região tem novo alerta de tempestades para esta segunda-feira

Inmet publicou aviso de Perigo Potencial com possibilidades de chuvas e ventos de até 60km/h

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/09/2026 às 16h03 Atualizada em 14/09/2026 às 16h17
Wenceslau Braz e região tem novo alerta de tempestades para esta segunda-feira
Foto: Arquivo Folha Extra.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Após um fim de semana marcado por alertas e chuvas intensas, o Norte Pioneiro voltou ao radar de tempestades nesta segunda-feira (14). O aviso foi publicado pelo Inmet e prevê chuvas e ventos de até 60km/h para Wenceslau Braz e toda região. O aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região do Norte Pioneiro está em alerta de Perigo Potencial para tempestades. O informe prevê chuvas de 20 a 30mm por hora ou 50mm/dia, além do risco de ventos de até 60km/h e queda de energia. Também há risco de queda de árvores, estragos em plantações e alagamentos.

No município de Wenceslau Braz, por exemplo, a previsão do site ClimaTempo é de chuva durante todo o dia e temperaturas que não passam dos 14°C. Ainda conforme o site, deve chover cerca de 21mm na região com maior volume nos períodos da tarde e da noite. Já as rajadas de ventos podem ser superiores aos 30 km/h.

As orientações da Defesa Civil são para que, em caso de rajadas de ventos, as pessoas evitem se abrigar embaixo de árvores, estruturas metálicas ou rede elétrica, pois há risco de queda e de raios. Também é orientado não utilizar equipamentos eletrônicos ligados a tomadas ou antenas durante os temporais.

Em caso de problemas ou desastres, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil através do numero 199 ou com o Corpo de Bombeiros através do 193.

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