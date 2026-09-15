Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Felipe Gabriel e Pauline Budel integraram a Seleção Paranaense e representaram o Estado nas disputas nacionais. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Dois atletas de Wenceslau Braz colocaram o município no pódio de uma das principais competições de karatê do país. Felipe Gabriel Carriel Costa e Pauline Budel dos Santos conquistaram, juntos, três medalhas no 33º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, disputado no último final de semana, em São Paulo.

A competição aconteceu no Ginásio Geraldo José de Almeida, no Complexo Poliesportivo do Ibirapuera, e reuniu cerca de 5 mil competidores de diferentes estados brasileiros. Os dois brazenses integraram a Seleção Paranaense e representaram o Paraná nas disputas nacionais.

Na categoria adulta, Felipe Gabriel Carriel Costa garantiu a medalha de bronze na modalidade kata, disputa em que os atletas são avaliados pela execução técnica de sequências de movimentos do karatê. O resultado colocou o brazense entre os destaques nacionais da categoria.

Já Pauline Budel dos Santos voltou para Wenceslau Braz com duas medalhas. Competindo na categoria infantojuvenil, a atleta conquistou o bronze no kumitê, modalidade de combate, e alcançou o vice-campeonato brasileiro no kata, garantindo a medalha de prata.

Entre os melhores do Brasil

Os resultados nacionais ampliam uma temporada de conquistas para os representantes da equipe União Brazense de Karatê. Tanto Felipe quanto Pauline são os atuais campeões paranaenses em suas respectivas categorias.

Pauline também é a atual campeã do Troféu Brasil. Com o desempenho obtido no Campeonato Brasileiro, a jovem ocupa a primeira colocação do ranking nacional de sua categoria na soma de pontos, segundo informações repassadas pela equipe.

Para o sensei responsável pela União Brazense de Karatê, Jussé de Oliveira, os resultados demonstram a evolução dos atletas e reforçam a presença de Wenceslau Braz entre os destaques da modalidade no país. Ele também ressaltou o desempenho feminino no esporte de combate, diante das conquistas alcançadas por Pauline ao longo da temporada.

Jussé agradeceu ainda o apoio recebido durante o ano por pais, alunos, empresários, amigos e familiares, além da prefeitura de Wenceslau Braz e da Secretaria Municipal de Esportes, que contribuíram com a equipe durante a temporada de competições.