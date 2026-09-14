Publicidade

Mulher esfaqueia homem para se defender de agressões em Wenceslau Braz

Ela teria usado a faca para se defender do companheiro, após ser agredida, ameaçada de morte e atacada com estilhaços de espelho

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
14/09/2026 às 15h26
Mulher esfaqueia homem para se defender de agressões em Wenceslau Braz
Homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Foto: Arquivo Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma mulher esfaqueou o companheiro durante um possível episódio violência doméstica na manhã deste domingo (13) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Segundo informações apuradas pela reportagem, ela teria usado a faca para se defender depois de sofrer agressões físicas, ameaças de morte e uma tentativa de ataque dentro de casa. O homem acabou preso em flagrante.

A ocorrência começou por volta das 10h, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada no Pronto Atendimento de Wenceslau Braz. No local, um homem recebia atendimento médico devido a ferimentos provocados por uma arma branca.

No local, o homem afirmou ter sido atingido por golpes de faca, que teriam sido desferidos pela mulher durante uma discussão motivada por ciúmes. Com as primeiras informações sobre o caso, a equipe se dirigiu até a residência do casal, localizada em uma área rural do município, para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Já na casa, a mulher apresentou outra versão sobre o que havia acontecido. Segundo ela, as agressões teriam começado durante o trajeto de volta de um estabelecimento comercial na cidade.

Ela contou que foi agredida física e verbalmente pelo companheiro, além de receber ameaças de morte. Segundo ela, o homem também teria ameaçado incendiar a casa.

A situação teria continuado quando os dois chegaram em casa. Na residência, o homem passou a quebrar móveis e, em determinado momento, teria quebrado um espelho e tentado atingir a mulher com os estilhaços. Foi nesse momento que ela teria pego a faca e atingido o homem para se defender das agressões.

Além do relato das violências e ameaças, a mulher também estava com diversos hematomas na região da orelha e do pescoço. Ainda na casa, foi encontrada a faca utilizada pela mulher, ainda com marcas de sangue.

Ela foi encaminhada ao Pronto Atendimento para a realização do laudo de lesões corporais. Em seguida, foi orientada sobre os procedimentos cabíveis e conduzida para um local seguro.

Frente aos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Como ainda precisava de atendimento pelos ferimentos, ele permaneceu no hospital sob custódia. Após a liberação médica, foi encaminhado para os procedimentos referentes à prisão em flagrante. A mulher também foi conduzida para os procedimentos relacionados à ocorrência.

Felipe Gabriel e Pauline Budel integraram a Seleção Paranaense e representaram o Estado nas disputas nacionais. Foto: Divulgação
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Felipe Carriel e Pauline Budel representaram a Seleção Paranaense em competição que reuniu cerca de 5 mil atletas em São Paulo

 Foto: Arquivo Folha Extra.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Wenceslau Braz e região tem novo alerta de tempestades para esta segunda-feira

Inmet publicou aviso de Perigo Potencial com possibilidades de chuvas e ventos de até 60km/h

 Foto: Arquivo Folha Extra.
PREVISÃO DO TEMPO Há 2 dias

Wenceslau Braz e região iniciam semana com chuva e frio; veja a previsão

Temporais dão trégua, mas chuva fina continua com temperaturas abaixo dos 20°; tempo melhora a partir da terça-feira

 Foto: Divulgação
PATRIMÔNIO HISTÓRICO Há 4 dias

Temporal derruba fachada de capela de 142 anos em Wenceslau Braz

Construção histórica localizada na Fazenda Velha já havia apresentado rachaduras após o temporal de quinta-feira e teve a parte frontal destruída durante a madrugada deste sábado (12)

 Foto: Folha Extra.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 6 dias

PR092 registra segundo acidente em poucas horas no mesmo lugar em Wenceslau Braz

Colisão entre dois carros aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (10) próximo ao trevo da Denorpi

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados