Mulher esfaqueia homem para se defender de agressões em Wenceslau Braz

Homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Foto: Arquivo Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma mulher esfaqueou o companheiro durante um possível episódio violência doméstica na manhã deste domingo (13) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Segundo informações apuradas pela reportagem, ela teria usado a faca para se defender depois de sofrer agressões físicas, ameaças de morte e uma tentativa de ataque dentro de casa. O homem acabou preso em flagrante.

A ocorrência começou por volta das 10h, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada no Pronto Atendimento de Wenceslau Braz. No local, um homem recebia atendimento médico devido a ferimentos provocados por uma arma branca.

No local, o homem afirmou ter sido atingido por golpes de faca, que teriam sido desferidos pela mulher durante uma discussão motivada por ciúmes. Com as primeiras informações sobre o caso, a equipe se dirigiu até a residência do casal, localizada em uma área rural do município, para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Já na casa, a mulher apresentou outra versão sobre o que havia acontecido. Segundo ela, as agressões teriam começado durante o trajeto de volta de um estabelecimento comercial na cidade.

Ela contou que foi agredida física e verbalmente pelo companheiro, além de receber ameaças de morte. Segundo ela, o homem também teria ameaçado incendiar a casa.

A situação teria continuado quando os dois chegaram em casa. Na residência, o homem passou a quebrar móveis e, em determinado momento, teria quebrado um espelho e tentado atingir a mulher com os estilhaços. Foi nesse momento que ela teria pego a faca e atingido o homem para se defender das agressões.

Além do relato das violências e ameaças, a mulher também estava com diversos hematomas na região da orelha e do pescoço. Ainda na casa, foi encontrada a faca utilizada pela mulher, ainda com marcas de sangue.

Ela foi encaminhada ao Pronto Atendimento para a realização do laudo de lesões corporais. Em seguida, foi orientada sobre os procedimentos cabíveis e conduzida para um local seguro.

Frente aos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Como ainda precisava de atendimento pelos ferimentos, ele permaneceu no hospital sob custódia. Após a liberação médica, foi encaminhado para os procedimentos referentes à prisão em flagrante. A mulher também foi conduzida para os procedimentos relacionados à ocorrência.