Polícia Científica coleta material para análise de suposto estupro de cadáver em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ – Nesta terça-feira (24), um caso grave mobilizou a Polícia Civil e a Polícia Científica na cidade de Wenceslau Braz, região do Norte Pioneiro. Segundo as apurações, o túmulo de uma senhora de 70 anos de idade foi violado durante a madrugada, e a Polícia Científica esteve no município realizando análises devido à possibilidade de que o corpo tenha sido abusado sexualmente. Veja o caso aqui.

De acordo com novas apurações realizadas pela reportagem da Folha, ainda na tarde desta terça-feira a Polícia Científica esteve na cidade realizando as investigações cabíveis ao caso. Segundo a Polícia Civil do município, a análise do corpo foi realizada no próprio Cemitério Municipal, tendo em vista que não há a necessidade de o corpo ser recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, após as primeiras análises sobre a situação, a Polícia Científica esteve da Delegacia de Wenceslau Braz repassando maiores informações ao delegado, mas estas informações ainda não foram repassadas à reportagem até o momento desta publicação.

Contudo, de acordo com as apurações, após a coleta dos dados, a Polícia Científica tem o prazo de até 10 dias para finalizar as análises e apresentar o laudo final, salvo extensão por hipótese justificada dos peritos.