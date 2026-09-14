Wenceslau Braz e região iniciam semana com chuva e frio; veja a previsão

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Após três dias sob intensos alertas de tempestades, a semana começou com tempo mais tranquilo, porém frio, em Wenceslau Braz e no Norte Pioneiro. A segunda-feira (14) segue com céu nublado, chuva fina e temperaturas baixas, mas a previsão do tempo é de melhora no clima durante a semana.

O frio começou ainda no domingo (13) que foi marcado por dia nublado e noite com chuvas que se estenderam até a madrugada da segunda-feira. Já no início da manhã, houve uma trégua e o sol até deu as caras, mesmo que entre nuvens. Porém, a partir das 10h00 o tempo virou e a chuva voltou a protagonizar um clima de inverno.

Em Wenceslau Braz e região, a previsão para esta segunda-feira é de chuva e frio, com 99% de chance de até 21mm de água. A garoa deve seguir tranquila durante o dia e previsão é de que o volume de água aumente no fim da tarde e início da noite. Já as temperaturas ficam entre 13°C e 14°C.

Ainda conforme a previsão do site Clima Tempo, o clima começa a melhorar nesta terça-feira (15). Não há previsão de chuva e as temperaturas devem ficar entre 11°C e 20°C. O dia deve ser de sol entre nuvens. Na quarta-feira (16), o tempo segue predominante de sol entre nuvens, mas não chove. As temperaturas sobem um pouco de ficam entre 12°C e 23°C. A quinta-feira (17) não será diferente, com previsão de mínima de 11°C e máxima de 20°C, sem chuvas.