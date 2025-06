Municípios do Norte Pioneiro terão temperaturas perto do 0°C na madrugada desta quarta-feira

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

Até o momento a madrugada desta terça-feira (24) foi a mais fria do ano em todo o Paraná, mas isso está prestes a mudar na região do Norte Pioneiro. De acordo com as previsões do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem chegar ainda mais perto de 0°C em municípios da região na madrugada desta quarta-feira (25), além das geadas presentes em todas as cidades. Veja as previsões para os Campos Gerais abaixo.

Na madrugada de terça-feira, a temperatura mais baixa registrada na região foi na cidade de Curiúva, que chegou a 2°C. Pinhalão também chegou perto, registrando 3°C durante a madrugada. No entanto, o frio deve ser ainda mais intenso na madrugada desta quarta-feira, sem contar que as previsões ainda apontam que as máximas da região não devem passar dos 17°C. Além da temperatura baixa, as previsões também apontam geada em todos os municípios da região.

As cidades que registrarão as mínimas mais baixas durante a madrugada são Santana do Itararé e Pinhalão, que poderão chegar a 0°C, sendo que a sensação térmica deve ser ainda mais baixa. Já nos outros municípios, a maioria da temperatura será entre 1°C e 2°C, como Wenceslau Braz, Tomazina, São José da Boa Vista, Ibaiti, Jaboti e outras.

Enquanto o frio intenso toma conta da maioria das cidades, outras terão temperaturas um pouco mais elevadas, mas ainda baixas. Ribeirão Claro é um exemplo destas cidades. Durante a madrugada, a temperatura mínima no município deve ser de 6°C, que também é baixa, mas um pouco mais elevada em relação às outras cidades da região.

CAMPOS GERAIS

Na região dos Campos Gerais, na cidade de Arapoti a temperatura mínima deve ser 1°C durante a madrugada, e não deve ultrapassar os 16°C durante o dia. Para a cidade de Jaguariaíva, as previsões indicam as mesmas temperaturas que em Arapoti, assim como para a cidade de Sengés.

Em Ponta Grossa a temperatura deve chegar a 0°C durante a madrugada, e a máxima do dia também será de 16°C, enquanto na cidade de Telêmaco Borba a mínima será de 1°C e a máxima também de 16°C. Para acessar as previsões de outros municípios, os leitores podem acessar o site do Simepar e escolher a cidade desejada.