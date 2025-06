Paraná registra madrugada mais gelada do ano com temperaturas de até -5°C e geada em diversas regiões

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

Se tem uma coisa que todos os paranaenses podem concordar é que a madrugada desta terça-feira (24) foi a mais gelada do ano. Com termômetros marcando até -5°C e sensação térmica de até -12,5°C, o avanço de uma massa de ar polar provocou um verdadeiro congelamento em diversas regiões do estado. Houve registros de geadas, neve e até chuva congelada, especialmente nas áreas do Sul e Centro-Sul do Paraná. No Norte Pioneiro, as temperaturas também despencaram, com mínimas próximas de 0°C, embora não tenham sido negativas.

Conforme explica o meteorologista Paulo Ricardo Bardou Barbieri, do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar polar que atingiu o Estado entre a noite da última segunda-feira (23) e a madrugada desta terça-feira (24) estabilizou o tempo em todas as regiões do Paraná, mas derrubou significativamente as temperaturas.

“No Paraná, o amanhecer é gelado em todo o estado, sendo que em diversos municípios da metade-sul, os termômetros registraram temperaturas negativas, com destaque para Palmas, com -5,0 ºC e sensação térmica de -12,5 ºC. Em Curitiba, a mínima foi de 1,2 ºC, mas com sensação de -5,5 ºC”, afirmou Barbieri.

Segundo os dados das estações meteorológicas do Simepar e do Inmet, as mínimas até as 5h45 foram severas em várias cidades. Palmas, no Sul do estado, registrou -2,9°C, enquanto no distrito de Horizonte, também em Palmas, os termômetros marcaram impressionantes -4,6°C. Cascavel teve mínima de -2,4°C, Pato Branco de -2,2°C e Entre Rios, distrito de Guarapuava, chegou a -2°C. Em Guarapuava, a temperatura foi de -0,6°C, mesma marca registrada em Toledo. Foz do Iguaçu ficou em -0,2°C e Francisco Beltrão em -0,3°C. Outras cidades como Santa Maria do Oeste, Laranjeiras do Sul e Pinhão também apresentaram mínimas negativas.

“No território paranaense, apenas a faixa litorânea apresenta temperaturas próximas dos 10 °C. Nas demais regiões, as mínimas estão abaixo dos 5 °C, com valores negativos registrados no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul”, afirmou Júlia Crepaldi Munhoz, meteorologista do Simepar.

“Além disso, rajadas de vento com intensidades entre aproximadamente 40 km/h e 55 km/h estão sendo registradas entre o Norte Pioneiro, Campos Gerais e a RMC”, concluiu.

FRIO NO NORTE PIONEIRO

Na região do Norte Pioneiro, embora não tenha feito tanto frio quanto no Sul do estado, o amanhecer foi gelado. A cidade de Curiúva registrou a menor temperatura da região, chegando a 2°C durante a madrugada, enquanto em Pinhalão a mínima foi de 3°C. Wenceslau Braz e Tomazina registraram mínimas de 5°C, enquanto em Japira, Jaboti, Congonhinhas, Ibaiti, Santana do Itararé, São José da Boa Vista e Jacarezinho as temperaturas ficaram entre 4°C e 5°C.

Apesar de não ter apresentado temperaturas negativas nesta madrugada, a possibilidade de que a sensação térmica ficou negativa em alguns municípios não é descartada, devido a presença de geadas em algumas cidades da região. Além disso, outro dado que chama a atenção, é que nenhum município da região chegou próximo dos 10°C durante a madrugada, tendo em vista que a maioria atingiu no máximo 7°C.

Contudo, a frente fria que atingiu o Paraná continua avançando pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país, e a madrugada da próxima quarta-feira (25) pode ser ter uma queda ainda mais acentuada nas mínimas, registrando novos recordes de temperatura em todo o Estado.