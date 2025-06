Governo anuncia pavimentação da PR-436 entre Ibaiti e Ribeirão do Pinhal

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

A pavimentação da rodovia PR-436, que liga as cidades de Ibaiti e Ribeirão do Pinhal, é um sonho para os moradores do Norte Pioneiro, e está prestes a se cumprir. Nesta segunda-feira (23), o deputado, e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), Alexandre Curi (PSD), anunciou que este sonho está preste a ser realizado, e que os preparativos para iniciar as obras estão sendo encaminhados.

De acordo com o presidente da Assembleia, que realizou o anúncio ao lado do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e também Deputado Federal, Sandro Alex, as preparações estão sendo finalizadas, e o edital oficial de contratação para o serviço deve ser publicado nas próximas horas.

“Quero agradecer ao Sandro Alex, ao governador Ratinho Junior e aos moradores de Ibaiti e também de Ribeirão do Pinhal pela espera, mas agora estamos na fase final e essa obra vai acontecer”, destacou Alexandre.

O presidente ainda destacou que o anúncio do edital de contratação da empresa que realizará o serviço deve ser anunciado nas próximas horas pelo governador do Paraná e pelo Secretário de Infraestrutura. “O edital oficial deve ser anunciado nas próximas horas pelo Sandro Alex e pelo governador Ratinho Junior”, enfatizou.

Ao lado do Deputado Federal, Alexandre Curi ainda afirmou que os moradores e viajantes que passam pela rodovia poderão comemorar mais esta conquista. “Ainda neste ano teremos a obra de pavimentação da rodovia”, afirmou.

Vibrando pela conclusão de um sonho, o Deputado Sandro Alex afirmou que a boa notícia não deve demorar para chegar, e que os moradores poderão celebrar mais esta conquista. “Estamos lutando para trazer esta boa notícia nas próximas horas, e isso não vai demorar para acontecer”, disse.

Ainda em fala, Sandro Alex enfatizou que o resultado da espera e da luta dos moradores para conquistar este feito será motivo de celebração.

“Toda a batalha e toda a luta serão de glória”, enfatizou.

A PR-436 é estratégica para o escoamento da produção agrícola do Norte Pioneiro e deve impulsionar o desenvolvimento econômico da região com a conclusão da pavimentação. Com a realização de mais esta obra, o Governo do Estado reforça seu compromisso com a qualidade de vida, trabalho e das estradas do Paraná.