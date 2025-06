Paraná se destaca com percentual de doadores de sangue acima da média nacional

Número expressivo de doadores no Paraná é resultado direto do trabalho integrado entre os serviços de saúde, campanhas educativas e a consciência solidária da população. Foto: SESA/ARQUIVO AEN

DA REDAÇÃO/AEN – FOLHA EXTRA

O Paraná se destaca pela solidariedade e compromisso com a rede assistencial de doação de sangue. De acordo com levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado conta com 242.942 doadores cadastrados, o que representa cerca de 2,1% da população. Esse índice está acima da média nacional — que varia entre 1% e 1,8% — e dentro da faixa recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 1% a 3% da população.

Das 22 Regionais de Saúde do Paraná, 18 superam a média nacional de doadores (acima de 1,8%) e quatro estão dentro desse índice. Na 9ª Regional de Foz do Iguaçu, por exemplo, o percentual chega a 4% da população. Em seguida estão a 13ª Regional de Cianorte (3,3%) e a 12ª de Umuarama (3%). Entre 2% e 3%, se destacam outras 10 regionais, que juntas somam 113.193 doadores de sangue.

Dentro desse cenário, um dos municípios que mais chama a atenção é Bom Jesus do Sul, no Sudoeste do Estado. Lá cerca de 5% da população participa ativamente das campanhas locais de doação de sangue, evidenciando o engajamento da comunidade.

“A doação de sangue e as transfusões salvam milhões de vidas e são fundamentais para a recuperação e a qualidade de vida de muitos pacientes. Neste mês alusivo à doação de sangue, é importante ampliar a consciência sobre a importância das doações regulares”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A reposição frequente dos estoques é necessária para o tratamento de anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes com hemorragias, além de procedimentos de alta complexidade, como transplantes, tratamentos oncológicos e intervenções médicas urgentes. O sangue não possui substitutos artificiais. É essencial também para o cuidado contínuo de pacientes com doenças crônicas, que frequentemente necessitam de transfusões.

Cada doação pode salvar várias vidas, já que o sangue doado é separado em diferentes componentes — Concentrado de Hemácias (CH), Concentrado de Plaquetas (CP), Plasma Fresco Congelado (PFC) e Crioprecipitado (CRIO) — que podem ser utilizados de forma distinta, conforme a necessidade clínica de cada paciente.

Segundo a diretora do Hemepar, Vivian Patricia Raksa, o número expressivo de doadores no Paraná é resultado direto do trabalho integrado entre os serviços de saúde, campanhas educativas e a consciência solidária da população. “É muito significativo ver o engajamento dos paranaenses. Mesmo em períodos de maior dificuldade, como os meses de inverno ou férias escolares, nossa rede consegue manter os estoques em níveis estáveis graças à colaboração da população. Reforçamos que a doação regular é essencial para manter esse equilíbrio”, destacou.