Homem anuncia bicicleta no Facebook e leva facada na hora de entregar o produto

Redação - Folha Extra



JAGUARIAÍVA - Um homem foi esfaqueado durante uma tentativa de roubo na manhã de sábado (21), no bairro Cidade Alta, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A ocorrência foi registrada por volta das 8h30, após a vítima marcar um encontro com um suposto comprador de uma bicicleta anunciada para venda por meio da rede social Facebook.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, o suspeito demonstrou interesse na compra da bicicleta e combinou um local com a vítima para realizar a negociação. No momento em que o objeto foi apresentado, o indivíduo anunciou o assalto e utilizou uma faca para agredir a vítima com um golpe na região do abdome.

Após a agressão, o autor do crime fugiu do local sem levar a bicicleta. A vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao hospital municipal, onde permanece internada. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde é estável e não há risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas até o momento o autor do crime não foi localizado. O caso segue sob investigação, e as autoridades trabalham com o objetivo de identificar e prender o responsável pela tentativa de roubo e lesão corporal.

A polícia também alerta para os cuidados necessários ao realizar negociações com desconhecidos pela internet, recomendando que encontros para esse tipo de transação ocorram sempre em locais públicos e com movimento, a fim de evitar situações de risco.