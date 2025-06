Sengés participa da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

Redação - Folha Extra

SENGÉS - A Prefeitura de Sengés, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, participou da 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada com o envolvimento de escolas e instituições públicas de todo o país. A presença do município no evento ocorreu a convite do Colégio Estadual Anita Grandi Salmon, que representou a rede de ensino local na iniciativa.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Valdeley dos Santos, e o técnico ambiental Cristiano Mazur participaram da conferência como representantes oficiais da administração municipal. O evento teve como foco principal o fortalecimento do protagonismo juvenil nas ações de preservação ambiental, promovendo o diálogo entre estudantes, educadores e gestores públicos.

Durante a conferência, foram discutidas propostas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à ampliação da participação dos jovens nas decisões relacionadas ao meio ambiente em suas comunidades. A programação incluiu apresentações de projetos escolares, rodas de conversa e atividades práticas que destacaram o papel da educação ambiental como ferramenta de transformação social.

A participação de Sengés reforçou a importância da integração entre o poder público, a população e as instituições de ensino na construção de políticas voltadas à preservação dos recursos naturais. A parceria entre o Colégio Anita Grandi Salmon e a Secretaria de Meio Ambiente reflete o compromisso do município com a formação de uma geração mais consciente e engajada nas questões ambientais.

A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente é promovida em etapas regionais e nacionais e integra o calendário do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação. O evento busca estimular a participação ativa de crianças e adolescentes em iniciativas sustentáveis, contribuindo para a consolidação de uma cultura de responsabilidade ambiental nas escolas e comunidades.