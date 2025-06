Produtores de Jaguariaíva tem apoio da prefeitura para serviços no campo

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (SEAGRO), mantém à disposição dos produtores rurais o atendimento com o equipamento tipo baldan para preparação do solo para o plantio. A iniciativa integra o Programa “Porteira Adentro”, lançado em 2025, que visa oferecer suporte técnico e maquinário às pequenas propriedades rurais do município.

O programa está previsto na Lei Municipal nº 3059/2025, que regulamenta o uso de máquinas agrícolas para atender às demandas dos pequenos produtores, facilitando o acesso a equipamentos essenciais para atividades agrícolas. Com a implantação do “Porteira Adentro”, o produtor pode utilizar máquinas e implementos agrícolas com isenção de custeio por até 10 horas anuais. Entre os equipamentos disponíveis estão retroescavadeiras, arados e o baldan, usados em diversas operações como aração e preparo do solo.

Além da preparação do solo, os serviços contemplam o carregamento de calcário, destoca para lavoura, escavações para construção de esterqueiras, silos, açudes, fossas e caixas secas, além da limpeza de esplanadas para moradias, mangueiras e outras melhorias nas propriedades rurais. Após o limite gratuito de 10 horas anuais, é cobrada uma taxa de 0,65 Unidade Fiscal do Município (UFM) por hora adicional.

Para ter acesso aos serviços, o produtor deve procurar a Secretaria de Agropecuária, que está localizada na Estação Cidadã, no Centro da cidade. É necessário realizar agendamento prévio para a utilização dos equipamentos e orientação técnica sobre os procedimentos.

O Programa “Porteira Adentro” reforça o compromisso da Prefeitura de Jaguariaíva com o desenvolvimento da agricultura familiar, oferecendo suporte para aumentar a produtividade e a qualidade das atividades rurais. Com a disponibilização dos maquinários, a iniciativa pretende facilitar o trabalho dos pequenos produtores, proporcionando maior eficiência no preparo do solo e demais serviços agrícolas essenciais.

A Secretaria Municipal de Agropecuária permanece à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais sobre o programa, os critérios para agendamento e as condições para uso do maquinário. Os produtores interessados podem se dirigir à Estação Cidadã para receber atendimento e agendar os serviços conforme a demanda.