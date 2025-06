Colisão frontal deixa dois feridos na PR-239, em Sengés

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

SENGÉS - Um grave acidente registrado na noite desta sexta-feira (20) deixou dois motoristas feridos na PR-239, em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão frontal envolveu um VW Gol e um Fiat Uno no quilômetro 8 da rodovia, que liga Sengés a Itararé (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida aconteceu por volta das 20 horas. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram os dois condutores feridos com lesões consideradas moderadas, mas ambos estavam conscientes no momento do atendimento.

As vítimas, um homem de 55 anos e uma mulher de 34 anos, foram encaminhadas para unidades hospitalares da região para avaliação médica mais detalhada. Segundo a PRE, os veículos envolvidos estavam com a documentação regularizada e nenhuma infração administrativa foi constatada.

Rodovia de alto risco

A PR-239 é uma importante ligação entre o Paraná e o estado de São Paulo, servindo como rota para transporte de cargas e deslocamentos intermunicipais. O trecho onde aconteceu o acidente é conhecido por ser de pista simples, com curvas acentuadas, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

A Polícia Rodoviária reforça a orientação para que os condutores respeitem os limites de velocidade, evitem ultrapassagens em locais proibidos e redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho.

A PRE segue acompanhando o caso e deve concluir o laudo sobre as causas do acidente nos próximos dias.