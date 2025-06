Paraná inicia contratação da melhor cobertura meteorológica do País

Com R$ 70,4 milhões em radares, Paraná terá a melhor cobertura meteorológica do país. Foto: Alessandro Vieira/SESA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quarta-feira (18), em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, a abertura do processo licitatório para a implantação do projeto Monitora Paraná. A iniciativa prevê a aquisição de três novos radares meteorológicos de última geração, com investimento de R$ 70,4 milhões, fazendo com que o Paraná tenha a melhor e mais completa cobertura meteorológica do Brasil.

Os equipamentos serão do tipo Doppler com polarização dupla, que representam o que há de mais moderno em tecnologia meteorológica em todo o mundo. “É um grande investimento para nos ajudar no enfrentamento a eventos climáticos e no planejamento da agricultura. Teremos os equipamentos mais modernos do mundo aqui, com os mesmos radares que são usados no Japão, Estados Unidos ou Reino Unido. Isso consolida o Paraná como uma referência no uso da tecnologia para dar mais qualidade de vida e segurança aos seus cidadãos”, disse Ratinho Junior.

O processo, conduzido pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e Instituto Água e Terra (IAT), órgãos vinculados à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), está estruturado em três lotes, cada um voltado à aquisição de um tipo específico de radar, pensado para atender às diferentes realidades regionais do Paraná.

O recurso utilizado é proveniente da indenização da Petrobras em razão de um derramamento de óleo causado pela empresa no Rio Iguaçu, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em julho de 2000.

Atualmente, o sistema de monitoramento do Simepar conta com um radar de banda X em Curitiba e dois radares de banda S, localizados em Teixeira Soares e Cascavel, com alcance de até 480 quilômetros. A nova etapa prevê a instalação de três novos equipamentos: um radar de banda X em Pontal do Paraná, no Litoral; um de banda C, em Campo Magro, na RMC; e outro de banda S, em Jandaia do Sul, previsto para ser instalado na futura sede da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que teve a ordem de serviço para início dos trabalhos assinada também nesta quarta-feira (18).

“São radares de três bandas diferentes, para que o modelo meteorológico paranaense fique completo e para que nenhuma fúria da natureza passe despercebida. Vamos monitorar todo o Paraná, protegendo nossos moradores e alertando nossos agricultores”, afirmou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca.

O monitoramento dos equipamentos será sobreposto, o que vai auxiliar os meteorologistas a cobrir “pontos cegos” que apareciam nos mapas – obstruções físicas como, por exemplo, as montanhas da Serra do Mar.

Essa estrutura estará integrada à Rede de Prevenção de Acidentes Meteorológicos e Hidrológicos (REPAMH) e ao Sistema Integrado de Gestão de Riscos (SIGRisco), ampliando significativamente a capacidade do Simepar de prever, alertar e responder a eventos extremos.

“Com as mudanças climáticas, é cada vez mais importante ter sistemas confiáveis e precisos para ter maior previsibilidade. Com isso, teremos ações mais seguras e assertivas para prevenção a eventos críticos, como chuvas torrenciais, estiagens prolongadas ou incêndios florestais”, afirmou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

Também acompanharam o evento os secretários estaduais João Carlos Ortega (Casa Civil), Guto Silva (Cidades), Márcio Nunes (Agricultura e Abastecimento), Beto Preto (Saúde), Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) e Alex Canziani (Inovação e Inteligência Artificial), além do chefe da Casa Militar, coronel Marcos Tordoro; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Alexandre Curi; a deputada federal Luísa Canziani; os deputados estaduais Anibelli Neto, Adriano José e Pedro Paulo Bazana; o prefeito de Jandaia do Sul, Benedito José Pupio (Ditão); o reitor da Universidade Federal do Paraná, Marcos Sunye; e o subchefe da Casa Civil, Lúcio Tasso.