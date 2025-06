Adeus a Francisco Cuoco: o eterno galã da televisão brasileira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO PAULO - O Brasil se despede nesta quinta-feira (19) de um de seus maiores ícones da televisão: Francisco Cuoco. Aos 91 anos, o ator, conhecido por interpretar personagens apaixonantes e marcantes, faleceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após cerca de 20 dias de internação. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, consequência de complicações de saúde relacionadas à idade.

Cuoco era mais que um ator: era um símbolo de uma geração de artistas que ajudou a construir a história da televisão brasileira. Sua voz grave, o olhar marcante e o carisma em cena conquistaram o público ao longo de mais de seis décadas de carreira.

De vendedor de feira ao estrelato nacional

Francisco Cuoco nasceu no bairro do Brás, em São Paulo, em 1933. Filho de imigrantes italianos, trabalhou na feira com o pai antes de encontrar sua verdadeira paixão: o teatro. Formado pela Escola de Arte Dramática da USP, estreou nos palcos em 1958 ao lado de Fernanda Montenegro. Pouco tempo depois, trocou os tablados pela televisão.

Seu talento logo chamou atenção das emissoras e, nos anos 1970, já na TV Globo, Cuoco se tornou um dos maiores galãs da dramaturgia. Quem não se lembra do galã Cristiano Vilhena, da novela Selva de Pedra? Ou do sofrido Carlão, de Pecado Capital? Ou ainda do enigmático Herculano Quintanilha, de O Astro, papel que até hoje é lembrado com carinho pelos fãs?

Um ator de muitas faces

Além dos galãs românticos, Cuoco também brilhou em papéis cômicos e dramáticos. Atuou em minisséries, seriados e também no cinema. Sua última participação na televisão foi em 2021, na novela Um Lugar ao Sol, da TV Globo.

Ao longo da carreira, colecionou prêmios e o reconhecimento da crítica e do público. Recebeu diversas vezes o Troféu Imprensa e a honraria da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Homenagens e comoção

Nas redes sociais, artistas, colegas de profissão e fãs prestaram homenagens. Tony Ramos, Gloria Menezes, Lima Duarte e muitos outros lamentaram a perda e relembraram histórias de bastidores com o ator.

A TV Globo também divulgou uma nota de pesar e confirmou que exibirá um especial em homenagem ao ator na noite desta quinta-feira.

Velório e despedida

O velório de Francisco Cuoco será aberto ao público nesta sexta-feira (20), das 7h às 15h, no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. O enterro será restrito à família.

Cuoco deixa três filhos: Tatiana, Diogo e Rodrigo, fruto de seu casamento com Gina Rodrigues.