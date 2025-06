TV Paraná viaja ao Norte Pioneiro e destaca as belezas de Cornélio Procópio

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Nesta sexta-feira (20), foi ao ar episódio inédito do programa "Visite Paraná". Desta vez, o destino foi Cornélio Procópio, cidade do Norte Pioneiro que guarda histórias curiosas, paisagens bucólicas e atrações para todos os gostos.

O programa levou o telespectador a embarcar numa viagem por lugares únicos de Cornélio Procópio, como a praça onde moradores se reuniam para assistir televisão ao ar livre numa época em que os aparelhos ainda eram raridade nas casas brasileiras. É uma volta no tempo que revela o espírito coletivo e a cultura de uma geração que descobria, em comunidade, o fascínio da telinha.

Outro destaque foi o Planetário da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), inaugurado em 2024, com visitas gratuitas e programação voltada à difusão do conhecimento astronômico. Uma experiência encantadora para todas as idades. O “Visite” também apresentou o Museu de História Natural, recém-inaugurado, que reúne centenas de animais taxidermizados, organizados por biomas do Brasil e do mundo.

Para quem gosta paz e espiritualidade, o episódio mostrou a beleza e o silêncio do Santuário Schoenstatt. No Bosque Municipal, o encontro com a natureza ganha vida entre trilhas, árvores centenárias, como a imponente figueira, e os animais que habitam o espaço.]

As opções de lazer e gastronomia também marcaram presença: desde o tradicional bifinho no alho, prato típico da região, até o Resort Aguativa, com suas 12 piscinas de águas termais, ideais para relaxar e curtir com a família. E ainda teve a visita à casa de uma moradora apaixonada pelos anos 1980 e 1990, que transformou sua residência em um verdadeiro museu afetivo — com direito a café da tarde servido com pratos preparados à base de lavanda.

O episódio mostrou também como Cornélio Procópio vai além da história e do acolhimento: um exemplo a desacelerar, conhecer e se surpreender com os encantos do interior paranaense.

