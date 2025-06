Feriado de Corpus Christi será de sol e temperaturas médias no Norte Pioneiro

Linha do trem em Wenceslau Braz no final de uma tarde ensolarada. Foto: Davi Martins/Folha Extra

Quem planeja aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi ao ar livre na região do Norte Pioneiro já pode comemorar. As previsões meteorológicas indicam tempo firme, com sol e temperaturas amenas durante o feriado e também nos dias seguintes, que prolongam o descanso até o final de semana. Para quem gosta de passeios, trilhas, visitas a cachoeiras ou momentos de lazer ao ar livre, o clima será ideal.

De acordo com os dados atualizados, na quinta-feira (19), dia do feriado de Corpus Christi, o tempo será ensolarado em toda a região, com os termômetros variando entre 14°C nas primeiras horas do dia e 26°C durante a tarde. A umidade relativa do ar deve cair no período da tarde, o que exige atenção à hidratação, especialmente para quem estiver exposto ao sol por longos períodos.

Na sexta-feira (20), o cenário climático continua positivo para quem vai prolongar o descanso. A mínima sobe para 16°C e a máxima pode chegar a 27°C, mantendo o dia seco e ensolarado. No sábado (21), a mínima aumenta mais uma vez, chegando a 17°C, porém a máxima sofre uma leve queda, marcando cerca de 23°C. Já no domingo (22), as temperaturas voltam a subir discretamente, com mínima de 18°C e máxima de 24°C, mantendo o clima estável.

Contudo, uma mudança brusca está prevista para a segunda-feira (23). A frente fria que se aproxima da região deve derrubar as temperaturas, com mínima prevista de apenas 9°C — metade do valor registrado no dia anterior — e máxima de 21°C. Além disso, há previsão de chuva generalizada para toda a região do Norte Pioneiro, marcando o fim da sequência de dias secos e ensolarados.