Polícia prende suspeitos de assalto a mão armada em posto de combustíveis de Sengés

A Polícia Civil de Sengés identificou e prendeu dois suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido no dia 11 de abril deste ano contra um posto de combustíveis localizado na PR-239, entre Sengés (PR) e Itararé (SP). Na ocasião, durante a madrugada, dois homens encapuzados e armados renderam funcionários do Auto Posto Funil e levaram uma quantia em dinheiro, fugindo em direção ao estado de São Paulo.

As investigações foram iniciadas na manhã seguinte, com análise de imagens de câmeras de segurança, diligências de campo e troca de informações entre as forças policiais do Paraná e de São Paulo. A atuação conjunta envolveu a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Itararé.

Após a identificação dos suspeitos, a Polícia Civil de Sengés solicitou a prisão preventiva de ambos, o que foi acatado pela Justiça. O primeiro foi preso no dia 1º de junho em uma ação conjunta da Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar e Guarda Civil de Itararé. O segundo foi detido na noite de 17 de junho pela ROMU da Guarda Civil do município paulista.

Um dos indivíduos também foi identificado como autor de um roubo anterior ao mesmo posto, ocasião em que efetuou disparos contra um funcionário. A vítima precisou passar por cirurgia para a retirada de um projétil alojado a cinco centímetros do coração.

Os dois presos têm passagens por diversos crimes, incluindo roubo, latrocínio e tráfico de drogas. Eles permanecem custodiados no sistema penitenciário do Paraná, à disposição da Justiça. Com essas prisões, a Delegacia de Sengés contabiliza 42 capturas em 2025. O delegado Isaias Fernandes destacou o apoio da Subdivisão Policial de Ponta Grossa, chefiada pelo delegado Nagib Nassif Palma.