Estudantes plantam mudas de árvores nativas em Wenceslau Braz

A Prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, realizou nesta semana o plantio de mudas de árvores nativas na Avenida Padre Leon, em mais uma ação voltada à preservação ambiental e à valorização dos espaços públicos do município. A iniciativa foi conduzida pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente, com apoio de alunos do Colégio Estadual Ary Barroso.

As mudas utilizadas na ação foram doadas pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado ao Governo do Estado do Paraná. A escolha por espécies nativas busca garantir a adaptação adequada ao solo e ao clima da região, além de favorecer a preservação da biodiversidade local.

Estudantes e professores do Colégio Estadual Ary Barroso participaram do plantio, colaborando com o trabalho de preparação e organização do espaço, além de receberem orientações sobre a importância da arborização urbana. A parceria entre o poder público e a comunidade escolar tem sido uma das estratégias adotadas pelo município para estimular a conscientização ambiental entre os jovens.

A Avenida Padre Leon foi escolhida por sua relevância como uma das principais vias de circulação da cidade. O local recebeu mudas ao longo da calçada, em pontos previamente definidos pelo Departamento de Meio Ambiente, com o objetivo de proporcionar sombra, melhorar o aspecto visual da via e contribuir com o microclima urbano.

A ação integra o planejamento ambiental da administração municipal, que vem desenvolvendo outras atividades de educação ambiental, reflorestamento e requalificação de áreas urbanas. O plantio deve ser acompanhado por ações periódicas de manutenção, como irrigação e monitoramento do desenvolvimento das árvores.

A iniciativa reforça a meta do município de ampliar a arborização em regiões urbanas e promover um ambiente mais equilibrado, com benefícios diretos à qualidade de vida da população. Outras ações semelhantes estão previstas ao longo do ano.