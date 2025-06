Moradores do Ouro Verde recebem serviços Socoais e de Saúde em Sengés

A Prefeitura Municipal de Sengés promoveu no último sábado (07), um mutirão de atendimentos no distrito do Ouro Verde. A ação contou com a participação das secretarias de Saúde, Assistência Social e Indústria e Comércio, levando diversos serviços públicos diretamente à população da região.

Coordenada pela secretária de Saúde, Jaqueline Nunes, pela secretária de Assistência Social, Sinara Bortoluzze, e pelo secretário de Indústria e Comércio, Wagner Silva, a iniciativa proporcionou atendimentos de saúde, orientações sociais e suporte da agência do trabalhador. O mutirão foi estruturado para garantir agilidade, organização e proximidade no atendimento aos moradores locais.

Entre os serviços ofertados estiveram consultas básicas de saúde, encaminhamentos, orientações sobre programas sociais e informações relacionadas ao mercado de trabalho. A estrutura montada no distrito permitiu que a população acessasse serviços essenciais sem a necessidade de deslocamento até a área central do município.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas da administração municipal voltadas à descentralização dos serviços públicos. O objetivo é facilitar o acesso da população a atendimentos de saúde, assistência social e oportunidades de emprego, especialmente nas comunidades mais afastadas da sede do município.

O mutirão no distrito de Ouro Verde reforça a atuação integrada entre as secretarias municipais e a estratégia de ampliar o alcance das políticas públicas em Sengés. Com atendimento direto nas comunidades, a gestão busca otimizar os recursos e ampliar a cobertura dos serviços básicos, promovendo maior inclusão e acessibilidade para os moradores da zona rural e distritos.