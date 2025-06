Carreta tomba e motorista fica ferido na PR-151 em Jaguariaíva

Um caminhoneiro ficou ferido após a carreta que ele dirigia tombar na rodovia PR-151 no trecho que passa por Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O acidente foi registrado no início da tarde do último domingo (15).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h00 e envolveu uma carreta Volvo FH com placas de Curitiba que transitava no sentido Piraí do Sul a Jaguariaíva quando, na altura do km 230, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e tombou o veículo.

Devido ao acidente, a pista ficou parcialmente bloqueada para os trabalhos das equipes de resgate que socorreram o caminhoneiro com ferimentos leves. Também houve bloqueio da rodovia para remoção do veículo.

As equipes da PRE e da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.