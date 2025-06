Ratinho Junior entrega 431 viaturas para a Polícia Militar do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta terça-feira (17) 209 motocicletas e 222 automóveis novos para as forças tática e operacional da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Foram investidos R$ 63,2 milhões para a renovação da frota de viaturas, que serão distribuídos para diversas unidades da PMPR, incluindo o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e a Patrulha Maria da Penha.

Foram adquiridos 130 automóveis Renault/Duster, 34 GM Trailblazer, 54 Toyota Yaris e duas Ford Ranger, além de 129 motos do modelo Suzuki/GSX-100 e 80 Triumph/Tiger 900 Rally. Eles vão atender praticamente todos os Batalhões Operacionais do Paraná, nas regionais de Curitiba, Região Metropolitana, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.

Os veículos, destacou o governador, fazem parte de um projeto de estruturação das forças de segurança do Estado, com a aquisição de cinco novos helicópteros, embarcações blindadas para monitoramento aquático, viaturas, armas não letais, fuzis e câmeras com inteligência artificial. Somente no ano passado, o orçamento da Segurança Pública chegou a R$ 7 bilhões, o maior valor da história.

“Estamos modernizando nossas forças de segurança, ampliando o uso de tecnologia para as equipes de inteligência, porque investimentos nessa área dão resultado”, afirmou o governador.

“Já estamos com os menores índices de criminalidade da história, registrando novas quedas nos primeiros meses do ano e vamos reduzir ainda mais, graças ao trabalho diário das nossas polícias e ao grande volume de investimentos que estamos fazendo”.

“Somente nesta leva, investimos mais de R$ 63 milhões e, no mês que vem, vamos entregar 3 mil fuzis, a maior compra já feita para as polícias, quatro helicópteros e mais armamentos”, salientou Ratinho Junior.

“É o maior volume de investimentos da história do Estado. Fortalecemos a Secretaria de Segurança com equipamentos mais modernos e novas contratações para reforçar o contingente policial do Paraná, para que nossas forças estejam cada vez mais estruturadas para conseguirem asfixiar a criminalidade aqui no Estado”. Investimento feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) conta com recursos de convênios, emendas parlamentares e de fundos estaduais. Foto: Jonathan Campos/AEN

O investimento feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) conta com recursos de convênios, emendas parlamentares e de fundos estaduais como o PR + Cidades, Fundo Especial de Segurança Pública (Funesp) e Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná (Funsup).

Para o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, dispor de uma frota renovada é um ganho importante de estrutura para a Polícia Militar, que estará mais bem aparelhada e levará segurança à população com mais agilidade. “A evolução dos equipamentos e viaturas das polícias do Paraná tem tido influência direta na melhoria dos índices de segurança pública do Estado”, destaca o secretário.

“Temos um ditado na segurança pública que diz que quem dá a missão, dá os meios, e é isso que estamos vendo aqui”, salientou o secretário.

“O governador nos deu três metas, que estamos atingindo porque temos os equipamentos necessários para isso: a integração das forças de segurança, a redução de crimes violentos e o fim dos contratos emergenciais para otimizar os recursos para a área. Parte das viaturas entregues aqui foi comprada justamente com essa economia, de uma licitação de marmitas para presos”.

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, destacou que a renovação da frota dá mais agilidade no policiamento ostensivo. “Esse investimento representa o respeito com a Polícia Militar e com a população paranaense, oferecendo as melhores condições para que os nossos policiais possam operar com o que há de mais moderno para atender a população”, disse.

“Esta é uma parte do que o governo vem aplicando na área de segurança, com motocicletas e diversos modelos de viaturas para a PM. Também vamos receber novos helicópteros e embarcações, para que a segurança do Paraná seja um modelo para o Brasil”, salientou o coronel Jefferson.

Parte das motocicletas vai atender a Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (CIROCAM), uma das unidades do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). “Estamos recebendo 80 motocicletas Tiger 900 para fazer a renovação da frota, motos mais novas e modernas, com bastante tecnologia embarcada e que dará uma melhora muito significativa na atividade de motopatrulhamento tático”, explicou o comandante da Cirocam, major Adilson Martendal de Oliveira Santos.

