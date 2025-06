Wenceslau Braz realiza ações de conscientização para cidade limpa e combate à dengue

Durante o último final de semana, o município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, foi palco de importantes ações de conscientização promovidas pela equipe de Endemias em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. As atividades fizeram parte da mobilização do Programa Cidade Limpa e do Dia D Contra a Dengue, com o objetivo de reforçar o compromisso com a organização urbana, preservação ambiental e prevenção de doenças.

Uma das iniciativas foi a distribuição do Livreto do Programa Cidade Limpa. O material informativo contém orientações práticas sobre o descarte correto de resíduos, calendário dos dias de coleta por bairro e dicas para manter a cidade limpa e organizada. O livreto também destaca a responsabilidade coletiva na manutenção da limpeza urbana e na promoção de um ambiente saudável para todos os moradores.

Em paralelo à entrega dos materiais, as equipes realizaram uma ampla mobilização no Centro da cidade como parte das ações do Dia D Contra a Dengue. A campanha contou com o envolvimento direto das Secretarias de Saúde, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, e Obras. As ações incluíram mutirões de limpeza, orientações à população sobre os cuidados necessários para evitar focos do mosquito Aedes aegypti e visitas a locais com risco potencial para criadouros.

A equipe de Endemias atuou na identificação e eliminação de pontos com acúmulo de água parada, uma das principais causas da proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além disso, os agentes orientaram moradores e comerciantes sobre medidas simples que podem ser adotadas no dia a dia para evitar a presença do vetor, como manter caixas d’água tampadas, descartar corretamente recipientes que acumulam água e manter quintais limpos.

A ação integrada das secretarias e o envolvimento da população reforçam o compromisso da administração municipal com a saúde pública e a qualidade de vida da comunidade. As atividades no Centro de Wenceslau Braz integram uma série de esforços contínuos de prevenção, educação ambiental e conscientização social que visam combater os focos da dengue e promover a sustentabilidade urbana.