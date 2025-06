Jaguariaíva promove conferência de Assistência Social

A cidade de Jaguariaíva promoveu, na última sexta-feira (13), a 16ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento foi realizado no Departamento de Ensino Profissionalizante e reuniu representantes da comunidade, instituições e autoridades municipais. A organização foi conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família (SEDESMF), em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social.

A conferência teve como tema central os “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência” e também marcou os 37 anos do reconhecimento do direito à política de assistência social no Brasil. O objetivo foi refletir sobre os avanços e desafios na área, além de fortalecer a rede de proteção social e promover o diálogo entre gestores públicos, trabalhadores do setor e usuários dos serviços socioassistenciais.

A programação contou com uma palestra da assistente social Luciana Franco Silvestre, representante do Escritório Regional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Família. A especialista apresentou um panorama das políticas públicas de assistência, destacando o papel do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na garantia de direitos e na organização da oferta de serviços.

Durante o evento, os participantes se dividiram em grupos de trabalho para discutir propostas que subsidiarão o II Plano Decenal de Assistência Social, instrumento fundamental para o planejamento das ações no município nos próximos dez anos.

Também foi realizada a oficialização dos membros do novo Conselho Municipal de Assistência Social, que conta com representantes do poder público e da sociedade civil. Estão entre os representantes instituições como a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria de Saúde, Negócios Jurídicos, Finanças, Desenvolvimento Social, CRAS Primavera, APAE, CASMI, Projeto Vida, Lar Bom Jesus, além de usuários dos serviços socioassistenciais.

A conferência se consolidou como espaço participativo e democrático, voltado à construção coletiva de diretrizes para a política pública de assistência social em Jaguariaíva, reafirmando o compromisso do município com o fortalecimento do SUAS e com a proteção social da população.