Sete pessoas da mesma família ficam feridas em colisão entre carro e caminhão na PR-090 em Piraí do Sul

Sete pessoas da mesma família ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na PR-090, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 19h30 deste sábado (14), no quilômetro 165 da rodovia, trecho que liga Piraí do Sul à cidade de Ventania.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro da família — um Fiat Doblò com capacidade para sete ocupantes — seguia no sentido contrário ao caminhão no momento da batida lateral. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

No veículo estavam três adultos, dois adolescentes e duas crianças, todos de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Todas as vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, em Piraí do Sul.

O caminhoneiro, um homem de 42 anos, morador de Jaguariaíva, não sofreu ferimentos.

A PRE informou que uma equipe técnica está analisando o local do acidente para esclarecer as circunstâncias e dinâmica da colisão. Até o momento, os nomes dos envolvidos não foram divulgados.