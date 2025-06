Novo erro em placa na PR-092 viraliza nas redes sociais: “Aropoti” no lugar de Arapoti

CAMPOS GERAIS Há 4 dias Estrada rural de Arapoti vai receber 7 km de pavimentação asfáltica Obras estão sendo realizadas no trecho que liga o patrimônio do Capão Bonito ao trevo com a PR092

CAMPOS GERAIS Há 5 dias Queijaria de Arapoti conquista Ouro e Prata no Prêmio Queijos do Paraná 2025 Queijaria Cornélia se destaca com queijos Gouda artesanais e reforça protagonismo da agroindústria local no cenário estadual e nacional