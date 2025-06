EPR reconhece erro em placa da PR-092, em Siqueira campos e inicia preparativos para substituí-la

Uma placa de sinalização instalada na PR-092, no trecho que passa por Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, gerou polêmica nos últimos dias após moradores e viajantes notarem um erro ortográfico no nome da cidade de Tomazina. Na sinalização, o nome aparecia grafado como “Tomzina”, sem a letra “a”, o que rapidamente repercutiu em redes sociais e grupos de WhatsApp da região. Segundo apurações, a sinalização estava errada há meses, mas “explodiu” somente agora nas mídias.

Diante da repercussão, a Folha entrou em contato com a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela rodovia. Em nota enviada à reportagem, a empresa reconheceu o equívoco e informou que providenciou a retirada imediata da placa com erro. A concessionária também comunicou que já iniciou o processo de substituição por uma nova versão com a grafia correta.

"A EPR Litoral Pioneiro reconhece o erro ortográfico identificado em uma placa de sinalização instalada na PR-092, na região de Siqueira Campos, referente ao município de Tomazina. Assim que tomou conhecimento da falha, a concessionária providenciou a retirada imediata e já trabalha para substituir por uma versão correta", diz o comunicado.

A empresa ainda destacou que está revendo seus procedimentos internos para a elaboração e instalação de sinalizações com o objetivo de evitar que falhas semelhantes voltem a ocorrer. “A concessionária reitera seu respeito ao município de Tomazina e pede desculpas aos moradores e a todos que se sentiram ofendidos com o erro”, conclui a nota.

A PR-092 é uma das principais rodovias da região do Norte Pioneiro do Paraná, e desde que passou a ser administrada pela EPR Litoral Pioneiro, diversas intervenções têm sido feitas com foco na melhoria da segurança e da mobilidade dos usuários.

Confira a nota da EPR Litoral Pioneiro: