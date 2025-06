Polícia Militar deflagra Operação Bloqueio em Wenceslau Braz

A Polícia Militar do Paraná (PM) iniciou, na tarde desta sexta-feira (13), a Operação Bloqueio na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A ação tem como principal objetivo a identificação de veículos irregulares e a repressão de infrações de trânsito, além de reforçar a segurança pública nas áreas urbanas e rurais da cidade.

A operação, que conta com o apoio de várias viaturas e efetivo reforçado, chamou a atenção dos moradores, especialmente pela intensa movimentação de agentes nas ruas e pelas abordagens realizadas em pontos estratégicos. De acordo com a PM, as ações ocorrerão de forma itinerante, com bloqueios montados em diferentes locais ao longo do dia e também à noite, a fim de aumentar a abrangência e a eficácia da fiscalização.

Durante as abordagens, os policiais verificam a documentação dos veículos e dos condutores, além de vistoriarem possíveis alterações nos automóveis, como escapamentos irregulares, falta de equipamentos obrigatórios e sinais de adulteração.

A operação também pode auxiliar a combater práticas criminosas, como o transporte de entorpecentes e armas. O término da operação não foi divulgado.