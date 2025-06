Imagem de Janja no governo é vista como negativa por 36%, aponta Datafolha

A participação da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, nas ações do governo federal tem gerado opiniões divididas entre a população. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha nesta sexta-feira (13/6), 36% dos entrevistados acreditam que ela atrapalha a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 14% avaliam que Janja ajuda o governo.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas nos dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. De acordo com o levantamento, 40% afirmam que ela “nem ajuda, nem atrapalha”, enquanto 10% disseram não ter opinião sobre o assunto.

Desde o início do atual mandato de Lula, Janja passou a aparecer com frequência em compromissos oficiais e debates públicos, o que acabou transformando sua imagem em um dos alvos do debate político.

Em discurso recente, o presidente comentou as críticas direcionadas à esposa e afirmou que ela se tornou “a bola da vez”. “Para me atingir, começam a atacar a Janja. Eu digo sempre para ela: ou você para de fazer o que gosta e eles vão parar de te incomodar; ou continua falando até perceberem que não vão mudar sua ideologia”, declarou Lula durante um evento.

Entre os episódios que geraram repercussão está uma reunião oficial com o presidente da China, Xi Jinping. Segundo relatos, Janja teria sugerido o envio de um representante ao Brasil para discutir a regulação dos algoritmos do TikTok. Lula, no entanto, afirmou que foi ele quem fez o pedido e que a primeira-dama apenas complementou com comentários sobre os riscos digitais, especialmente para mulheres e crianças.

Outro momento que chamou atenção foi quando Janja participou de uma palestra sobre desinformação no Cria G20, no Rio de Janeiro, no fim de 2024. Durante seu discurso, ao ser interrompida por um navio que buzinava ao fundo, ela ironizou e disparou em inglês: “Fuck you, Elon Musk”, expressão ofensiva direcionada ao empresário.