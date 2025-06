Autora de Harry Potter faz ataque a pessoas trans: “Magia e mulher com pênis são iguais, nenhuma das duas é real”

A escritora e autora da saga Harry Potter, J.K Rowling, de 59 anos, voltou a fazer ataques transfóbicos nas redes sociais. Na última quarta-feira (11), ela comparou mulheres trans com magia, e disse que ambas “são inexistentes”.

Uma internauta mandou a escritora “calar a boca” e continuar escrevendo sobre magia, porque “ninguém liga para a opinião dela sobre outras coisas, que não seja magia”.

A escritora respondeu com mais um ataque transfóbico, “comparando” mulheres trans com magia.

“Minha opinião sobre magia é a mesma que tenho sobre mulheres com pênis: nenhuma das duas é real. No entanto, se quiser me provar o contrário, fique à vontade para pular de um telhado em uma vassoura“, escreveu no X, antigo Twitter.

Ataques transfóbicos da autora de Harry Potter são recorrentes

Há algum tempo JK. Rowling faz ataques nesse estilo, principalmente nas redes sociais. Em março do ano passado, inclusive, uma apresentadora de TV do Reino Unido chegou a acusá-la de crime de ódio.

Apesar da acusação, a escritora acredita que “não é crime ter opiniões críticas ao tema de gênero”.

Fonte original Portal Banda B.