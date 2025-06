Carro bate em barranco e dois ficam feridos em Wenceslau Braz

Na tarde desta quinta-feira (12), um acidente de trânsito registrado na PR-422, rodovia que liga as cidades de Wenceslau Braz e Tomazina, deixou duas pessoas feridas. De acordo com apurações feitas pela reportagem, o motorista acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra um barranco nas margens da rodovia.

Segundo as apurações, o motorista, de Wenceslau Braz, dirigia um GM Corsa pela rodovia quando, ao chegar próximo ao Bairro Pedro Dama, acabou perdendo a direção do veículo. Dentro do veículo havia também um outro passageiro, da cidade de Ibaiti.

Com o impacto do acidente, os dois homens ficaram feridos e foram socorridos pela ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Wenceslau Braz e levados ao Hospital de Caridade São Sebastião.

Até o momento desta publicação a reportagem não recebeu informações mais detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.