Professora de Wenceslau Braz pede ajuda para realizar cirurgia e não perder a visão

A jovem professora Jaudeline Cananda dos Santos, de 25 anos de idade, moradora da cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está buscando ajuda para custear uma cirurgia que a impedirá de perder completamente sua visão. Jaudeline foi diagnosticada com Ceratocone, e recentemente, descobriu que o estágio em que a doença se encontra necessita de uma cirurgia urgente, mas o custo é alto e a família não possui condições de arcar com o procedimento.

“Fui diagnosticada com ceratocone, uma doença que afeta a córnea e compromete progressivamente a visão. Infelizmente, no meu caso, a doença avançou rapidamente e já tem impactado bastante minha qualidade de vida, inclusive no meu trabalho”, disse Jaudeline.

Laís Cristina da Piedade, tia de Jaudeline, entrou em contato com a reportagem da Folha na manhã desta quinta-feira (12), pedindo ajuda para que a sobrinha pudesse realizar este procedimento. “Ela fez o exame ontem em Curitiba e os médicos disseram que ela precisa fazer a cirurgia com urgência, senão ela vai perder a visão”, contou Laís.

Em contato com a reportagem, a tia da jovem contou que ela é professora da Educação Infantil, e que trabalha em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) na cidade de Curitiba. “Ela está muito nervosa com essa situação, pois ela é professora. Apesar de ela trabalhar lá em Curitiba, ela mora aqui, e a cada quinze dias vem para cá”, disse.

“Enxergar bem é essencial para realizar minhas atividades com segurança, dedicação e amor, como sempre fiz”, disse Jaudeline no site da Vakinha.

Contudo, aqueles que quiserem colaborar com esta causa e ajudar Jaudeline a interromper esse avanço da doença e melhorar sua visão, dando a oportunidade para que a jovem tenha uma vida com mais qualidade, podem auxiliar com qualquer valor através da chave PIX 41987183131 ou [email protected]. “Qualquer valor doado faz uma enorme diferença”, diz Jaudeline.