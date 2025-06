Governador destaca salto na educação do Paraná ao receber prêmio Político Humanizador

“Valorizamos os profissionais da educação, porque não adianta ter as ferramentas tecnológicas e salas de aula mais bonitas se não tiver o trabalho do professor”, destacou o governador. Foto: Jonathan Campos/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (11) do 6º Congresso Internacional Novo Tempo da Educação, que reúne, em Curitiba, lideranças da área de diversos estados brasileiros, e destacou o salto da educação do Paraná, que passou do sétimo para o primeiro lugar nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ratinho Junior recebeu do Instituto Casagrande, que promove o evento, o prêmio Político Humanizador, por seu trabalho na transformação da educação do Paraná.

O governador destacou as estratégias adotadas em sua gestão para promover melhorias na educação paranaense, com um trabalho que envolve não apenas a rede estadual, mas também os municípios, que são responsáveis pela educação básica. “Quando assumi a gestão, em 2019, fomos nos debruçar nas experiências que tinham dado certo em outros lugares para trazer ao Paraná e fazer com que a nossa educação desse um salto de qualidade”, afirmou.

“Nesse sentido, focamos tanto na parte pedagógica, para qualificar nossos professores e diretores, quanto na parte física das escolas. Estamos acabando com as salas de madeira no Estado, que ainda existiam quando assumi o governo, e até o final do ano, todas as 25 mil salas de aula terão aparelhos de ar condicionado instalados”, ressaltou o governador.

Iniciativas implantadas na rede estadual de ensino paranaense fizeram com que o Estado se tornasse referência. Entre elas estão programas como o Educa Juntos, em que o Governo do Estado atua junto com os 399 municípios para promover a alfabetização na idade certa, o Mais Merenda, que oferece três refeições por turno aos estudantes, e o Ganhando o Mundo, que leva alunos da escola pública para um intercâmbio internacional.

Os estudantes da rede estadual também passaram a contar com aulas de programação, robótica e educação financeira, além de outras inovações.

“Estamos atuando desde a base, com a construção de creches nas cidades que têm deficit de vagas na educação infantil, trabalhando na formação de professores da educação básica, em parceria com as secretarias municipais, e também transformando a estrutura da rede estadual”, disse.

“Acima de tudo, valorizamos os profissionais da educação, porque não adianta ter as ferramentas tecnológicas e salas de aula mais bonitas se não tiver o trabalho do professor”.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destacou o trabalho que fez com o Paraná tivesse reconhecimento na área. “Hoje somos o primeiro lugar na educação brasileira, graças a um trabalho organizado, voltado para resultados e que, juntamente com nossos professores, diretores e funcionários das escolas, alçou o Paraná a essa posição”, afirmou.

“Temos a terceira maior rede do Brasil, e por ser uma rede grande é muito mais desafiador conquistar bons resultados. Porém, com um trabalho focado, muita organização, formação continuada e material qualificado aos nossos professores, conseguimos transformar a educação do Paraná”, ressaltou Miranda.

“O mais importante é a transformação na vida dos nossos meninos e meninas. Conseguimos conquistar mais de 50% das vagas na Universidade Federal do Paraná, os estudantes da rede estadual também estão se inserindo nas universidades estaduais, além de ganharem o mundo”, disse.

Além dos líderes que participam pessoalmente do evento em Curitiba, o Congresso Internacional Novo Tempo da Educação também é transmitido online a educadores de outros países. A iniciativa do Instituto Casagrande, em parceria com a Associação Professora Amélia Casagrande, iniciou na pandemia, reunindo mais de 160 mil pessoas discutindo temas relacionados à educação.

Nesta sexta edição, o tema central é a Educação Integral, com ênfase no desenvolvimento socioemocional e na formação cidadã. O evento segue até a sexta-feira (13), reunindo personalidades da área, como o ex-senador e ex-ministro da Educação Cristovam Buarque, para palestras e formações.

“Nosso instituto hoje tem uma comunidade com mais de 1 milhão de educadores no Brasil todo. Trabalhamos com a formação de professores e gestores educacionais e assessoramos redes de escolas e secretarias de educação”, explicou o presidente do Instituto Casagrande, Renato Casagrande.

“Realizamos esse congresso anualmente, com destaque a temas que estejam em voga na área. Neste ano, tratamos da educação integral, com especialistas e lideranças do Brasil todo debatendo as políticas efetivas para sua implantação”.

Além do prêmio concedido ao governador, que homenageia personalidades públicas que promovem transformações significativas nas humanidades e na educação brasileira, outras duas premiações foram entregues na cerimônia: o Prêmio Cristovam Buarque de Educação Integral, que valoriza prefeituras que implantaram políticas para ampliar a educação em tempo integral, e o Prêmio Heloísa Lück, voltado à gestão escolar.

O primeiro foi concedido aos municípios de Apucarana, Campo Largo, Cornélio Procópio, Curitiba, Maringá, Mauá da Serra, Morretes, Pinhais, Ponta Grossa, Quatro Barras, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba e Umuarama. Já o segundo foi entregue às cidades de Assis Chateaubriand, Londrina, Ortigueira, Paranavaí e Toledo.

Participaram do evento o ex-ministro Cristovam Buarque; o vice-presidente do Instituto Casagrande, Ronaldo Casagrande; os presidentes do Conselho Estadual de Educação, João Carlos Gomes; e da Academia de Letras do Brasil – Seccional Paraná, Maria Teresa Freire, também acompanharam o evento.