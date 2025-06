Homem é preso por armazenar e compartilhar pornografia infantil no Norte Pioneiro

Nesta quarta-feira (11), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem de 31 anos de idade por armazenar e compartilhar pornografia infantil. O caso foi registrado na cidade de Ibaiti, na região do Norte Pioneiro.

De acordo com o delegado da PCPR Huarlei Oliveira, a investigação teve início após denúncias anônimas relatando o ocorrido. Diante dos fatos, a equipe policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão do aparelho celular do investigado.

“Com autorização judicial, a diligência foi cumprida e, durante a análise do dispositivo, foram constatados vídeos com conteúdo de pornografia infantil, configurando os crimes de armazenamento e compartilhamento de material ilícito”, completou o delegado.

O indivíduo foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário.