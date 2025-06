Jaguariaíva tem projeto de urbanismo para criação da “Linha Verde”

A Prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, está desenvolvendo um projeto para revitalizar as margens da linha férrea que cruza a área urbana do município, transformando o local em um novo espaço voltado ao lazer e à mobilidade. Denominada “Linha Verde”, a iniciativa prevê a implantação de uma pista de caminhada, ciclovia e áreas de convivência acessíveis à população, com o objetivo de integrar a infraestrutura urbana e promover qualidade de vida.

Para avançar com o projeto, representantes da Secretaria Municipal de Governo e Gabinete estiveram recentemente na Superintendência do Patrimônio da União no Paraná (SPU/PR), em Curitiba. O encontro contou com a presença do secretário Homero Baitala, que participou da reunião com o superintendente da SPU/PR, Thadeu Drehmer de Mello e Silva. Também estiveram presentes assessores do deputado federal Aliel Machado, apoiador da iniciativa no âmbito federal.

O foco da reunião foi discutir o andamento dos protocolos necessários para a autorização de uso da área pertencente à União, onde será executado o projeto da Linha Verde. A regularização fundiária e a formalização do uso da faixa ferroviária são etapas fundamentais para viabilizar a intervenção no local, que atualmente é subutilizado.

Com a requalificação urbana proposta, a Linha Verde deverá se tornar um novo eixo de circulação e bem-estar, conectando bairros e oferecendo uma alternativa segura para pedestres e ciclistas. O projeto segue em fase de tratativas administrativas e técnicas junto aos órgãos competentes, e a prefeitura busca garantir todos os trâmites legais para iniciar as obras.

A transformação da faixa ferroviária em Jaguariaíva faz parte de um movimento crescente de municípios que buscam reutilizar áreas urbanas ociosas para fins de mobilidade urbana e espaços públicos sustentáveis.